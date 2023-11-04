وزير الصحة: إمكانات طبية عالية المستوى بمستشفيات شمال سيناء لعلاج مصابي غزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل استقبال مصر للمصابين والجرحى الفلسطينيين وتلقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "محافظة شمال سيناء بها مستشفى في الشيخ زويد، ومستشفى في العريش، ومستشفى في بئر العبد".

وأضاف خالد عبد الغفار: "يتم تجهيز محافظة شمال سيناء كي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل".

وتابع خالد عبد الغفار: "محافظة شمال سيناء بها إمكانات طبية، وغرف عمليات عالية المستوى، وبالتالي لا نحتاج إلى مستشفى ميداني لاستقبال المصابين الفلسطينيين".

ونوه خالد عبد الغفار، بأن: "بعض حالات المصابين من قطاع غزة، بحاجة إلى طرف صناعي؛ لأنهم مصابين ببتر في أحد الأطراف".