مدير مستشفى الشفاء: ثلاجات الخضار لحفظ جثامين الشهداء في غزة| فيديو

تحدث محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫ عن الوضع الصحي في قطاع غزة٫ مؤكدا: “الوضع كارثي ومأساوي”.

وقال محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “نتعرض لمـ جزرة حقيقية بكل معنى الكلمة٫ والشهداء والجرحي يقعون كل دقيقة”.

وأضاف محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫: “ثلاجات الشهداء أصبحت لا تكفي٫ وأحضرنا ثلاجات الخضار لحفظ الشهداء”٫ لافتا: “كل ١٥ سنتيمتر داخل المستشفى به جرحي ولا نستطيع تقديم الخدمات بسبب كثرة الأعداد”.

وأوضح محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫: “تعرضنا لقصف غاشم من الإحتلال الإسرائيلي”٫ مضيفا: “أحضرنا ثلاجات الخضار لحفظ الجثث بها وذلك بعد قصف المستشفى”.

