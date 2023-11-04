عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفى الشفاء: ثلاجات الخضار لحفظ جثامين الشهداء في غزة| فيديو

جثث غزة
جثث غزة

تحدث محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫ عن الوضع الصحي في قطاع غزة٫ مؤكدا: “الوضع كارثي ومأساوي”.

txt

خالد الجندي: اصطحبت أسرتي لدعم غزة لنكون قدوة للعائلات المصرية.. فيديو

txt

الهلال الأحمر بـ سيناء: استقرار حالة 80 مصابا تم استقبالهم من غزة

وقال محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “نتعرض لمـ جزرة حقيقية بكل معنى الكلمة٫ والشهداء والجرحي يقعون كل دقيقة”.

 

وأضاف محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫: “ثلاجات الشهداء أصبحت لا تكفي٫ وأحضرنا ثلاجات الخضار لحفظ الشهداء”٫ لافتا: “كل ١٥ سنتيمتر داخل المستشفى به جرحي ولا نستطيع تقديم الخدمات بسبب كثرة الأعداد”.

 

وأوضح محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫: “تعرضنا لقصف غاشم من الإحتلال الإسرائيلي”٫ مضيفا: “أحضرنا ثلاجات الخضار لحفظ الجثث بها وذلك بعد قصف المستشفى”.
 

 

مدير مستشفر الشفاء بغزة غزة الاحتلال الاسرائيلي الهلال الأحمر الوضع الصحي في قطاع الوضع الصحي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الحرب على غزة قد تسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة بنسبة 75%

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ