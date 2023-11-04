حزب حماة الوطن بالجيزة يدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

قال النائب نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن دور المرأة المصرية هو الأهم في المشاركة السياسية، عكس ما يتم تصديره من البعض.

وأضاف، خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها أمانة الشباب، بالتنسيق مع أمانة المرأة والتثقيف والتدريب لحزب حماة الوطن، اليوم السبت، تحت عنوان “دور المرأة والشباب في المشاركة السياسية”، أن المرأة المصرية سيكون لها دورا كبيرا فى الانتخابات الرئاسة المقبلة من خلال دورها التوعوي الذى ستقوم به سواء مع أصدقائها المقربين او مع السيدات فى الشارع المصري وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة بشكل إيجابي والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الذى حمي الدولة من المخربين داخليا وخارجيا.

فيما أعربت الدكتورة كريمة الشامي أمين أمانة المرأة بالجيزة، عن دور المرأة الوطني الهام فى دعم الدولة المصرية، وخاصة خلال الفترة الحالية التى تتعرض لها الدولة لمؤامرات خارجية غير مباشرة عن طريق كافة الجبهات الاستراتيجية من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولا سيما ما تتعرض له الدولة حاليا من ناحية سيناء والصراع الدائر حاليا بين دولة فلسطين والكيان الصهيوني المحتل.

وحثت الدكتورة كريمة الشامي، سيدات مصر، على ضرورة إظهار الوعي الوطني داخل البيت الواحد وخارجه لأنها هي عموده.

ومن جهته، قال محمد أبو عيسى أمين شباب الجيزة إنه سعيد بهذه الندوة التي أظهرت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب، وخاصة البنات والسيدات اللاتي حرصن على المشاركة، والحضور بشكل كبير؛ لدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستؤكد للجميع أن المرأة المصرية هي عمود الخيمة لهذا البلد، والداعم الرئيس للوطن أمام أعدائه.

وطالب أبو عيسى، الشباب، بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمساهمة في توعية المجتمع بكافة ربوع المحافظة، باعتبارهم عنصرا حيويا فيه، ولديهم قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعلى هامش الندوة، تم تكريم مجموعة من الشباب والسيدات وأعضاء الحزب؛ لدورهم المتميز

في دعم الدولة المصرية خلال الفترات الماضية.

وشارك في الندوة، عدد كبير من الشباب والسيدات، بحضور محمد أبو عيسى أمين شباب حماة الوطن بالجيزة، وأحمد أبو زيد أمين مساعد المحافظة، وطارق الزمر أمين تنظيم المحافظة، والدكتورة كريمة الشامي أمين أمانة المرأة.

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