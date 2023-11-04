الاحتلال الإسرائيلي يزعم: المقاومة الفلسطينية تستخدم المدنيين كدروع بشرية

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هنغاري، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية "حماس" تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وتستغل المستشفيات كبنى تحتية.



ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان شمال القطاع ومدينة غزة إلى التوجه للجنوب.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يبذلون كل جهود من أجل إعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى وطنهم.



ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن الاحتلال سيواصل العمل في قطاع غزة من أجل تحقيق أهدافه.

وأضاف فيما يخص حرب الاحتلال مع الحدود اللبنانية؛ فإن قوات الاحتلال على الاستعداد على مستوى الهجوم والدفاع على الحدود الشمالية.