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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة تاريخية.. أفضل موبايل أوبو لمحدودي الدخل بميزات جبارة

هاتف أوبو Oppo A38
هاتف أوبو Oppo A38

يبحث الكثير من راغبي الشراء عن هواتف ذكية تستطيع تقديم قيمة كبيرة مع مواصفات مميزة بالإضافة إلى سعر رخيص أو مناسب، ومع ارتفاع أسعار الهواتف عالميًا يظل هذا الأمر عائقًا بعض الشئ، ويقدم هاتف Oppo A38 من شركة أوبو الصينية هذه الميزة، ونعرض مواصفاته وسعره في السوق المصري. 

 

سعر هاتف أوبو Oppo A38 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A38 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و 250 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

مواصفات هاتف أوبو Oppo A38 

وحصل هاتف أوبو Oppo A38 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بجودة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.  

ويتميز هاتف أوبو Oppo A38 بمستشعر رئيسي للكاميرا  بدقة 50 ميجابكسل،، مع كاميرا بورتريه  بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A38 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، مع تقنية الاتصالات 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.   

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A38 بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، مع نظام التشغيل أندرويد. 

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