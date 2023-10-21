فئة 5 آلاف جنيه .. أفضل موبايل أوبو Oppo تشتريه لابنك

يسعى الكثير من راغبي الشراء عند شراء هواتف ذكية لأبنائهم إلى اختيار هواتف بسعر مناسب مع عدد من الإمكانات الجيدة، ويعد هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية خيارًا جيدًا حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المتميزة ضمن فئة سعرية مناسبة.

وجاء Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

ويعمل Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندويد.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 361 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.