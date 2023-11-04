نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
5 شروط لتكون الصلاة مقبولة.. والفرق بينها وبين الصحيحة
سورة تقرأ عند ضياع شيء.. دعاء مجرب لإيجاد المفقود
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
5 شروط لتكون الصلاة مقبولة.. والفرق بينها وبين الصحيحة
سورة تقرأ عند ضياع شيء.. دعاء مجرب لإيجاد المفقود
ADVERTISEMENT