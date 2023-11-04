تصادم واحتراق 29 سيارة.. إبراهيم لبيب يكشف أسباب حادث الطريق الصحراوي وصرف التعويضات للضحايا

قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إن حادث طريق اسكندرية الصحراوي، مأساوي بكل معاني الكلمة.

وأضاف «لبيب» من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج “بيزنس” على قناة "صدى البلد2" أن السبب الرئيسي في حادث طريق اسكندرية الصحراوي هو الشبورة الجوية، بعد التحقيقات، موضحاً أنه كان يوجد سيارتين متوقفتين بجانب الطريق الصحراوي واصطدم بهم أتوبيس من الخلف بسبب الشابورة الجوية وعدم رؤيته لهم.

وأضاف المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن تدافع السيارات على الصحراوى بسبب السرعة والشبورة الجوية أدى إلى تصادم 29 سيارة ، لافتاً إلى أنه كان يوجد 3 أتوبيسات نقل ركاب و8 ميكروباص و18عربية ملاكي وأدى هذا الحادث الأليم إلى احتراق معظم السيارات ووفاة 34 شخصا و 60 شخصا مصابون بالحروق العميقة.

وأشار المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إلى أن دور مجمعة التأمين على المركبات هي المسؤولة عن تغطية الحوادث ونحن نعوض كل شخص أصيب ونتج عنه عجز بنسبة العجز، وبنعوض الوراثة 40 ألف لكل متوفي.