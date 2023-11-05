ماهر همام يوجه رسالة لكولر بشأن بقاء موديست مع الأهلي.. فيديو

قال ماهر همام، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إن النادي الأهلي قدم مباراة رائعة أمام المقاولون العرب، ليؤكد لجماهيره أنه عائد بقوة لحصد لقب الدوري بعد توديع بطولة الدوري الإفريقي.

وأضاف ماهر همام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن قرار مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بإراحة العديد من اللاعبين الاساسيين طيلة الفترة الماضية مع الفريق والدفع بالبدلاء في مباراة اليوم، والذين ظهروا بشكل متميز وكان أبرزهم مصطفي شوبير، الذي تألق ليؤكد أنه حارس المستقبل للنادي الأهلي ومنتخب مصر.

وعن مستوي موديست مع الأهلي قال همام،« يجب على كولر الدفع باللاعب في المباريات بالكامل لمنحه الثقة»، مؤكداً أن الظهيران في الأهلي عليهما التركيز على إرسال الكرات العرضية لموديست باستمرار.



