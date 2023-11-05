إبراهيم فايق يهاجم نجم الأهلي: بعيد جدا عن أسلوب الفريق

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي توديع الأهلي من الدوري الأفريقي ورأيه في نجم الفريق موديست.

وكتب إبراهيم فايق:"صن داونز كويس بس مش مرعب.. وموديست بعيد جدًا عن أسلوب الأهلي".

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.