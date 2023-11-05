بـ50 ألف دولار.. إكس تبدأ في بيع الحسابات القديمة غير المستخدمة

بدأت منصة إكس X، المعروف سابقا باسم تويتر، في تكثيف جهودها لبيع الحسابات القديمة غير المستخدمة مقابل أكثر من 50 ألف دولار للحساب الواحد.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها مجلة "forbes" الأمريكية، عن أن فريقا داخل الشركة، يعرف باسم @Handle Team، قد بدأ في إنشاء سوق لبيع أسماء الحسابات غير المستخدمة التي تركها مستخدموها.

إكس تبدأ في بيع الحسابات القديمة غير المستخدمة

وفي بعض الحالات، أرسلت المنصة عروضًا عبر البريد الإلكتروني إلى المشترين المحتملين تطلب رسما ثابتا قدره 50 ألف دولار لبدء عملية الشراء.

وقد ترددت بعض الشائعات منذ عدة أشهر عن أن الشركة المملوكة لـ إيلون ماسك تخطط لوضع مثل هذا البرنامج موضع التنفيذ، وهي مبادرة قيل عنها أنها كانت قيد التنفيذ منذ العام الماضي، لبدء برنامج أشار إليه سابقا الملياردير الأمريكي مالك المنصة.

وفي وقت مبكر من نوفمبر2022، نشر إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي أن "عددا كبيرا" من أسماء المستخدمين قد تم الاستيلاء عليه من قبل "الروبوتات والمتصيدون" وأنه يخطط لبدء تحريرها الشهر المقبل.

وذلك كان ردا على اقترح أحد المستخدمين بتأسيس سوق للأسماء "Handle Marketplace" حيث يمكن للأشخاص بيع الحسابات لبعضهم البعض، مع حصول الموقع على رسوم، ولكن لا أحد يعلم ما إذا كانت مثل هذه الممارسة مطبقة أم لا.

وبحلول الشهر التالي، كان موظفو إكس يناقشون بالفعل بيع أسماء المستخدمين غير المستعملة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في شهر يناير الماضي، فأن إيلون ماسك نشر تغريدة أوضح فيها أنه يخطط لتحرير ما يصل إلى 1.5 مليار اسم مستخدم قريبا، وفي شهر مايو الماضي، بدأت إكس في إزالة الحسابات القديمة من موقع التواصل الاجتماعي.

واعتبارا من مساء الجمعة 3 نوفمبر، لا تزال سياسة تسجيل اسم المستخدم الخاصة بمنصة إكس، المنشورة على موقعها الإلكتروني تنص على: "للأسف، لا يمكننا إصدار أسماء مستخدمين غير نشطة في هذا الوقت".

وفي الوقت نفسه، حذرت "سياسة الحساب غير النشط" إلى ضرورة تسجيل الدخول كل 30 يوما لتجنب اعتبارهم غير نشطين، لكنها قالت أيضا إن إكس لا يطلق حاليا أسماء مستخدمين غير نشطة.

ومن المحتمل أن إيلون ماسك نفسه قد يرغب في استخدام خدمته الخاصة لشراء حساب واحد على الأقل قريبا، يطلق عليه اسم @handle، الذي لم ينشر شيئا منذ عام 2019، والذي ألمح آخر منشور له إلى إعادة النشر، لكن موقع الويب المرتبط به قد توقف عن العمل منذ فترة طويلة.