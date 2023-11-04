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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك: مشتركو «إكس» يحصلون على نموذج الذكاء الاصطناعي من xAI

إيلون ماسك وتويتر
إيلون ماسك وتويتر

تعمل شركة إيلون ماسك Elon Musk، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI، على إنشاء نسختها الخاصة من ربوت الدردشة الشهير ChatGPT.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أشار إيلون ماسك، مالك شركة إكس (تويتر سابقا)، إلى أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المملوكة له المسماة xAI تعتزم اليوم إطلاق نموذجها الأول للذكاء الاصطناعي يطلق عليه اسم Grok.

 

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مشتركو إكس سيحصلون على نموذج الذكاء الاصطناعي من xAI

وقال إيلون ماسك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "إن النموذج الجديد من xAI يعد أفضل من ما هو موجود حاليا في بعض النواحي المهمة، ويتاح استخدام نظام Grok الخاص بشركة xAI لجميع مشتركي إكس بريميوم بلس بمجرد الانتهاء من الإصدار التجريبي المبكر".

وأوضح ماسك قائلا: إن Grok يستفيد من "الوصول في الوقت الفعلي" إلى المعلومات المتعلقة بـ "إكس"، ومثل ChatGPT، يتمتع النموذج بإمكانيات تصفح الإنترنت، مما يمكنه من البحث في الويب للحصول على معلومات محدثة حول موضوعات محددة.

وأشار ماسك ضمنيا إلى أن تموذج الذكاء الاصطناعي Grok، سيرفض الإجابة على بعض الاستفسارات ذات الطبيعة الأكثر حساسية، مثل "أخبرني كيف أصنع الكوكايين، خطوة بخطوة"، وفي هذه الحالة سيجيب النموذج على هذا السؤال بشكل أكثر سخرية من ChatGPT؛ ليس من الواضح ما إذا كانت إجابة جاهزة أو إذا كان النظام، وكما أكد ماسك في تغريدة، إن هذا النموذج "مصمما ليحظى بمزيد من الفكاهة في ردوده".

في وقت مبكر من أمس الجمعة، قال إيلون ماسك إن شركة xAI ستطلق نموذجها الأول للذكاء الاصطناعي تحت اسم Grok، إلى "مجموعة مختارة من المستخدمين" يوم السبت الموافق 4 نوفمبر، ولكن في تغريدة لاحقة، قال إن جميع المشتركين في خطة Premium Plus التي تم إطلاقها مؤخرا التابعة لمنصة "إكس"، التي تكلف 16 دولارا شهريا لتصفح التغريدات بدون إعلانات، سيتمكنوا من الوصول إلى Grok "بمجرد خروجه من النسخة التجريبية المبكرة".

وفي شهر سبتمبر الماضي، قال لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، والذي وصف نفسه بأنه صديق مقرب لـ إيلون ماسك، إن شركة XAI وقعت عقدا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على سحابة أوراكل، ولكنه لم يكشف عن أي شيء عن الأعمال الداخلية لنماذج الذكاء الاصطناعي تلك، أو المهام التي يمكنها إنجازها.

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