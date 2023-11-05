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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة معاناة انتصار الشراح مع المرض وأيامها الأخيرة

انتصار الشراح
انتصار الشراح

يحل اليوم الأحد 5 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1962، ورحلت عن عالمنا في 31 يوليو عام 2021، عن عمر يناهز الـ 58 عاما

 

انتصار الشراح وحياتها 

انتصار الشراح من مواليد 5 نوفمبر 1962، وكانت بدايتها فى التمثيل عام 1980 للمرة الأولى فى مسلسل “خرج ولم يعد” ولكن تظر بدايتها الحقيقية  من خلال مسرحية "باي باي لندن". 

 

وتخرجت انتصار الشراح فى المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1985، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية.

 

واستطاعت انتصار الشراح التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: «مع الأنغام»، «خذ وخل»، «كوكتيل»، «عش الزوجية»، «فضائيات» وغيرها.

 

مشوار انتصار الشراح الفني ثرى حيث يبلغ رصيدها الفنى 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا تلفزيونيا، و14 برنامجا كوميديا. 

 

تزوجت انتصار الشراح من “مازن سالم التميمي”، ولديهما ثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلى.

 

انتصار الشراح والحجاب

ارتدت انتصار الشراح الحجاب فى عام 2002، ولكنها استمرت بالتمثيل ولكن قل ظهورها فى الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها.

 

انتصار الشراح وأيامها الأخيرة

انتصار الشراح كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.

لاقت انتصار الشراح دعم ومساندة من عدد من النجوم الخليجيين فى محنة مرضها ولعل من ابرزه هؤلاء النجوم الاماراتى حبيب غلوم والاعلامية مى العيدان والمؤلفة مريم عبد الله القلاف وجومانا مراد وفاطمة الحوسنى. 

كان اخر ظهور لها عند مغادرتها الكويت متجه الى عاصمة لندن من اجل تلقى العلاج هناك. 

 

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