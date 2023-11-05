قنبلة ذرية على غزة.. إجراء عاجل من نتنياهو ضد وزير التراث الإسرائيلي

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل للوزير الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل وجيشها يتصرفان وفقًا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، معقبا: "سنواصل القيام بذلك حتى النصر”.

و حاول وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو التراجع عن تصريحاته.

وقال إلياهو عبر حسابه على منصة "إكس": “من الواضح لأي شخص لديه عقل أن الملاحظة حول القنبلة الذرية كانت مجازية”.

وزعم "يتعين علينا بالفعل أن نظهر رداً قوياً وغير متناسب على الإرهاب، وهو ما سيوضح للنازيين ومؤيديهم أن الإرهاب لا يستحق العناء. هذه هي الصيغة الوحيدة التي تستطيع الأنظمة الديمقراطية من خلالها التعامل مع الأمر".

وتابع: “في الوقت نفسه، من الواضح أن إسرائيل ملزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة الأسرى أحياء وبصحة جيدة”.