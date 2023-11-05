سلامة الغذاء تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمتبقيات المبيدات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 39، وذلك عن الفترة من 28 أكتوبر - 3 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات الملتقى العلمي الأول للجنة الوطنية لعلوم التغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء الذي عقد بأكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان "جودة وسلامة الغذاء بين البحث والتطبيق" برعاية كل من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، في إطار دور البحث العلمي في استحداث تقنيات انتاج غذاء صحي آمن.

استعرض الهوبي خلال اللقاء قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، ودورها الهام والحيوي في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وكذا المزايا التي تقدمها الهيئة لجذب المزيد من أصحاب الصناعات الغذائية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل الطوعي بالهيئة خلال المرحلة الحالية، مما ينعكس بدوره إيجابياً على منظومة سلامة الغذاء بمصر وكذا تعزيز الصادرات الغذائية المصرية وإمكانية نفاذها بالأسواق العالمية.

وتطرق الدكتور طارق الهوبي بالحديث عن دور الهيئة في إصدار القواعد الفنية الملزمة والتي تتسم بطابع تشريعي خاص بها، وكذلك مراجعة نظم وآليات الرقابة على سلسة إنتاج وتداول الغذاء بما في ذلك سحب العينات على أسس علمية وفقاً لتحليل المخاطر للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد الهوبي على أهمية الربط بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وآليات تطبيق سلامة الغذاء في مصر وذلك من خلال تخريج أجيال مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على إدارة منظومة سلامة الغذاء بشكل فعال وقوي.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم اعتماد 6 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 338 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب الخاص ببرنامج "مهمة التدريب المستدام بشأن متبقيات المبيدات في مصر STM"، والذي يخص تسجيل وتطبيق المبيدات على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي، والذي تم تنسيقه في إطار مبادرة (تدريب أفضل من أجل غذاء أكثر أمانًا BTSF)، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة خبير أسباني للقيام بالتدريب، وذلك خلال الفترة من 29 – 31 أكتوبر الماضي.