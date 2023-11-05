إسرائيل توضح طبيعة العلاقات مع تركيا بعد موقف أردوغان من الحرب بغزة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، على طبيعة العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحرب على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "هناك نافذة سياسية للوقت".

وأضاف: "مواقف أردوغان بشأن الصراع لم تتغير أبدا. ليس من المؤكد أننا يجب أن ندفن العلاقات مع تركيا، لكن يجب أن نعيد النظر في كيفية منع ذلك".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس السبت، أن السفير التركي لدى إسرائيل، شاكر أوزكان تورونلار، سيعود إلى أنقرة لإجراء مشاورات بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب، سعادة السيد شاكر أوزكان تورونلار، إلى أنقرة للتشاور مع الوزارة".

وقالت إسرائيل بالعربية في تدوينة على صفحتها بمنصة “إكس” إن "قرار الحكومة التركية بسحب سفيرها أثناء تواجد دولة إسرائيل في وسط حرب، هو خطوة أخرى للرئيس التركي تدعم حماس".