مسئول صيني: مبادرة الحزام والطريق كتبت فصلا جديدا بين القاهرة وبكين

قال وانج لومينج، مدير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في مدينة تشينجداو، إن مصر تتمتع بحضارة عريقة مفعمة بالسحر والجمال، باعتبارها واحدة من أقدم ٤ حضارات في العالم.

وأكد وانج اليوم في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن هذا المنطلق، أشار وانج إلى أن الحكومة الصينية تشجع العديد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر في جميع المجالات، للمساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف، أن مبادرة الحزام والطريق كتبت فصلا جديدا بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة.

وأوضح أن الجانب الصيني سيدعم مشاركة ودخول الشركات المصرية إلى الأسواق الصينية، لتقاسم فرص التنمية الحديثة.