بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

استقالت الصحفية الأمريكية جاسمين هيوز الحائزة على عدة جوائز من مجلة نيويورك تايمز، بسبب حرب الإبادة على غزة.

وقدمت هيوز استقالتها بعد أن وقعت على عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعتها وفرض عقوبات عليها.

وأعلن جيك سيلفرستين مدير تحرير الصحيفة أن هيوز قدمت استقالتها في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين مساء الجمعة.

وقال سيلفرستين: "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".

وتتبع مجلة نيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة.