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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"خريجي الأزهر" تفتتح معرض الكتاب السابع بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية

خريجي الأزهر
خريجي الأزهر

يواصل طلاب جامعة الأزهر فرع الدراسة، التوافد على معرض الكتاب السابع، الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مجمع البحوث الإسلامية، والذي يقام بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة.

معرض الكتاب السابع بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بكلية اللغة العربية بالدراسة

يأتي هذا المعرض في إطار الجهود التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من أجل تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع في كل نواحي الثقافة؛ لتوسيع مداركهم وصقل أفكارهم العلمية، ويستمر المعرض حتى نهاية الأسبوع.

وقد افتتح المعرض الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور الدكتور صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، الدكتور علاء جانب - وكيل كلية اللغة العربية، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر، وجمع كبير من الطلاب المصريين والوافدين.
ويضم المعرض العديد من الإصدارات المختلفة التي تنمي ثقافة الطالب وتعمل على توسيع مداركه العلمية والثقافية.

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دورة «الإسعافات الأولية» ضمن مشروع «سفراء الأزهر» لطلاب الأزهر

عقدت، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، بمشاركة نحو ٧٠ متدرب، من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالحضور المباشر، وذلك في إطار مشروع «سفراء الأزهر» الذي يقدم برامج ودورات تدريبية متخصصة في كافة المجالات لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل، وحثهم للعمل بجد والاستفادة من كل الخبرات التي يقدمها مشروع «سفراء الأزهر» حتى يكونوا على استعداد لخوض معترك الحياة والنجاح فيها.

أوضحت أ.د سوسن جابر محمد السعداوي - أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، أن الطرق الصحيحة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية تساعد الطلاب على الفهم والإلمام بكافة طرق التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تصرف عاجل وسريع لحين وصول الطاقم الطبي أو نقل المصاب إلى المستشفى من خلال صور توضيحية وفيديوهات تم عرضها خلال المحاضرة، وناقشت من خلالها المتدربين لمعرفة مدى الاستفادة من هذه الدورة.

كما بينت د. فاطمة الزهراء رشدي القمري - مدرس التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، أن الهدف من هذه الدورة التأكيد على أهمية تعلم كل فرد مهارات الإسعافات الأولية بغض النظر عن المستوى التعليمي والثقافي أو حتى الشريحة العمرية تحسبا للحالات المفاجئة التي تحدث أمامنا كأفراد، وتكون حياة الناس مرهونة بمساعدتنا لهم، وعلينا حسن التصرف في ذلك الوقت بشكل سليم لمساعدة المصابين لمنع حدوث الوفاة أو المضاعفات ولا يغني عن دور الطبيب، فضلا عن الالتزام في العملية التعليمية لتلك المهارات بجعل الإنسان لديه كامل الثقة في التعامل مع مختلف الحالات وتكون لديه السيطرة وتمالك الذات وبمقدوره تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصاب مما يخفف أعراض التوتر والقلق على صحته وسلامته.

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