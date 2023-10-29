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ديني

«خريجي الأزهر»: نتطلع لبناء جيل مؤهل من الشباب بالتعاون مع «إنجاز مصر»

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة تعمل على الارتقاء بجميع الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف حتى يكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل على أرض الواقع بأقدام صلبة ومهارات وخبرات كبيرة لأن عالم اليوم لا ينظر إلا للقوي والأصلح.

جاء ذلك خلال تفقده الدورة التدريبية لمشروع «سفراء الأزهر» التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة “إنجاز مصر” وكلية الزراعة للبنين والبنات بالقاهرة، تحت عنوان "إدارة المشاريع"، بحضور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر.


وقال المحرصاوي إن الانسان الناجح هو من يحاول أن يطور نفسه ويستفيد من كل دقيقة في زيادة مهاراته وخبراته، وإن منظمة خريجي الأزهر تعمل على تقديم دورات تدريبية في جميع المجالات من خلال مشروع «سفراء الأزهر» بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمعتمدة، ومنها مؤسسة «إنجاز مصر».

من جانبه، أكد عميد كلية الزراعة أهمية انعقاد مثل هذه الدورات في إعداد الطالب للمنافسة في سوق العمل وتنمية مهاراته البشرية، وأن كلية زراعة بنين وبنات سوف تعمل على التنسيق المستمر مع المنظمة لزيادة مهارات الطلاب وإعدادهم الأعداد الجيد لسوق العمل.

فيما تناول عمرو الشرابي، المدرب المعتمد بمؤسسة إنجاز مصر، خلال محاضرته النقاط الرئيسية في إدارة المشاريع، وقد حددها في عدة نقاط أهمية المشروع وكيفية التخطيط له عن طريق إنشاء جدول زمني للمشروع وإدارة الموقف والموارد ووضع الخطط وكيفية إدارة المخاطر وحلها وضبط الجودة وعمليات التنفيذ والمراقبة.

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