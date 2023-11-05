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قطاع المعاهد الأزهرية يدشن برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

نفذ قطاع المعاهد الأزهرية برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد، وذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.

قطاع المعاهد الأزهرية برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد

استمرارًا لجهود قطاع المعاهد الأزهرية في تنمة مهارات العاملين، تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

هذا، وقد أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة تركيز هذه البرامج على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بالمعاهد.

وقد أشار الدكتور/ شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية (لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

أهداف البرنامج التدريبي:

تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة.

تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

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محتوى البرنامج التدريبي:

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور، منها:

التعريف بالمنهج الجديد لمادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.

طرق تدريس العلوم الحديثة.

تنمية مهارات التفكير العلمي.

تنمية مهارات البحث العلمي.

الأنشطة التعليمية في مادة العلوم.

المستهدفون من البرنامج التدريبي:

جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية.

أماكن تنفيذ البرنامج التدريبي:

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

النتائج المتوقعة من البرنامج التدريبي:

تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

إعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة.

تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب.

زيادة دافعية الطلاب للتعلم.

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