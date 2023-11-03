مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين: المعاهد تتنافس على التميز ببرنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني»

أكدت الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، استمرار فعاليات برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» الذي أطلقه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في المعاهد الأزهرية المشاركة في البرنامج، عبر منهجية علمية وعملية، تعزز من قدرات الطلاب ومهاراتهم الحياتية، عبر مصفوفة قيم، مستمدة من وثيقة الأخوة الإنسانية، والمعنية بنشر قيم الإخاء والسلام.

وأشارت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إلى أن البرنامج في موسمه الثاني، مطبق على 206 إدارات بواقع 206 معاهد على مستوى 27 محافظة، بواقع معهد واحد من كل إدارة تعليمية أزهرية، تابعة للمنطقة، ويهدف إلى تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والتعرف على قيم التسامح والسلام، وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام حول العالم.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن الخطة التنفيذية للبرنامج تتضمن العديد من القيم، حيث تم تفعيل قيمة التسامح في الأسبوع الأول، بينما خصص هذا الأسبوع لتفعيل قيمة «العدالة والمساواة» بكافة المعاهد المشاركة في البرنامج على مستوى مناطق الجمهورية، وتستعد المعاهد الأزهرية حاليًا لتفعيل القيمة الثالثة «التعاون» اعتبارًا من الغد، السبت، 4 نوفمبر، وتستمر لمدة أسبوع.

وأضافت أنه تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية، كما تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين، التي تعكس القيم المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، تعكس أثر القيم المتناولة، وتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تناولت قيم «التسامح والعدالة والمساواة».

وبينت الدكتورة نهلة الصعيدي، أنه مع ختام فعاليات الأسبوع الأول؛ تم تكريم 30 معهدًا أزهريًا متميزًا على مستوى الجمهورية؛ لمشاركتهم الفعالة في البرنامج خلال موسمه الثاني، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة في الأسبوع الأول لقيمة التسامح 1524 ما بين «أنشطة تربوية صفية، ولا صفية، وإعلام تربوي»، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المعاهد المتميزة في الأسبوع الثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.