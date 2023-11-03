عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين: المعاهد تتنافس على التميز ببرنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني»

صدى البلد

أكدت الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، استمرار فعاليات برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» الذي أطلقه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في المعاهد الأزهرية المشاركة في البرنامج، عبر منهجية علمية وعملية، تعزز من قدرات الطلاب ومهاراتهم الحياتية، عبر مصفوفة قيم، مستمدة من وثيقة الأخوة الإنسانية، والمعنية بنشر قيم الإخاء والسلام.

وأشارت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إلى أن البرنامج في موسمه الثاني، مطبق على 206 إدارات بواقع 206 معاهد على مستوى 27 محافظة، بواقع معهد واحد من كل إدارة تعليمية أزهرية، تابعة للمنطقة، ويهدف إلى تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والتعرف على قيم التسامح والسلام، وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام حول العالم.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن الخطة التنفيذية للبرنامج تتضمن العديد من القيم، حيث تم تفعيل قيمة التسامح في الأسبوع الأول، بينما خصص هذا الأسبوع لتفعيل قيمة «العدالة والمساواة» بكافة المعاهد المشاركة في البرنامج على مستوى مناطق الجمهورية، وتستعد المعاهد الأزهرية حاليًا لتفعيل القيمة الثالثة «التعاون» اعتبارًا من الغد، السبت، 4 نوفمبر، وتستمر لمدة أسبوع.

وأضافت أنه تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية، كما تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين، التي تعكس القيم المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية، تعكس أثر القيم المتناولة، وتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تناولت قيم «التسامح والعدالة والمساواة».

وبينت الدكتورة نهلة الصعيدي، أنه مع ختام فعاليات الأسبوع الأول؛ تم تكريم 30 معهدًا أزهريًا متميزًا على مستوى الجمهورية؛ لمشاركتهم الفعالة في البرنامج خلال موسمه الثاني، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة في الأسبوع الأول لقيمة التسامح 1524 ما بين «أنشطة تربوية صفية، ولا صفية، وإعلام تربوي»، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المعاهد المتميزة في الأسبوع الثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

ترشيحاتنا

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ