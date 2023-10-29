وظائف قطاع المعاهد الأزهرية.. آخر موعد للتقديم والشروط

أعلن قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، في منشور رسمي عن آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهرية، التي أعلن عنها 19 أكتوبر الجاري؛ إذ تتضمن شغل عدد من الوظائف القيادية بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للمستوى الوظيفي «الممتاز - العالي».

وظائف قطاع المعاهد الأزهرية

وجاءت الوظائف الشاغرة بالأزهر الشريف كالتالي:

- وظيفة «رئيس قطاع المعاهد الأزهرية».

- وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية بمحافظة «القليوبية».

- وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية بمحافظة «الإسماعيلية».

خطوات التقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهرية

وتتمثل خطوات التقديم بالوظائف في التالي:

- التقديم أون لاين من خلال الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر الشريف هـــنا، على أن ترفق نسخة من المستندات المطلوبة والإنجازات ومقترحات التطوير بصيغة pdf.

- التقديم المباشر من خلال التوجه إلى مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالأزهر، والكائن بحديقة الخالدين في الدراسة، إذ يجرى إملاء البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال نموذج معد لطلب شغل الوظيفة، على أن يجرى إرفاق ملف يتضمن المستندات المطلوبة.

آخر موعد للتقديم في وظائف الأزهر الشريف

وحدد الإعلان الصادر عن الأزهر الشريف، 19 نوفمبر المقبل آخر موعد للتقديم في الوظائف أي بعد 3 أسابيع من تاريخ الإعلان عن الوظائف.

نماذج استرشادية لاختبارات مادة القرآن الكريم

تيسيرًا على طلاب المعاهد الأزهرية ننشر نماذج استرشادية لامتحانات مادة القرآن الكريم استعدادًا لاختبارات شهر أكتوبر ٢٠٢٣م

وفي إطار التيسير على طلاب المعاهد الأزهرية وتدريبهم على نمط الامتحانات الجديد، قدم قطاع المعاهد الأزهرية نماذج استرشادية لاختبارات مادة القرآن الكريم لشهر أكتوبر ٢٠٢٣م حيث قامت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بإعداد نماذج استرشادية لاختبارات القرآن الكريم لشهر أكتوبر ٢٠٢٣م من خلال خبراء مختصين في وضع الامتحانات من شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد والمناطق الأزهرية المختلفة بهدف تدريب الطلاب على نماذج الاختبار

وتحسين ثقتهم بأنفسهم، بهدف أن تُؤثر بشكل إيجابي عليهم قبل الاختبار الشهري، وقد صرح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن القرآن الكريم وحفظه وفهمه والارتقاء بحفاظه، يأتي على رأس أولويات قطاع المعاهد الأزهرية، وتتمنى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم التوفيق والسداد لجميع أبناء الأزهر الشريف في الاختبارات الشهرية والفصلية المقبلة، وتوصي بنشر هذه النماذج في جميع المعاهد الأزهرية وقيام معلم الفصل بحلها معهم، وتكليف الطالب بكتابتها كتطبيق عملي، لينتفع بها الطالب ويعتاد عليها، وتساعده في تنمية وتطوير حفظه وتوسيع مداركه، للاطلاع على النماذج هنا