تلاميذ المعاهد الأزهرية يزينون طابور الصباح في بداية العام الدراسي.. صور

توافد تلاميذ المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، على المعاهد، في بداية العام الدراسي الجديد، 2023-2024، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

ووقف طلاب المعاهد الأزهرية، طابور الصباح، في أول فعاليات النشاط اليومي المدرسي، وألقى مجموعة منهم الإذاعة المدرسية، بإشراف من أستاذ وشيخ المعهد.

واستقبلت المعاهد الأزهرية، الطلاب بفرحة وبهجة، وتوافد طلاب المعاهد الأزهرية، على طابور الصباح، حيث زينت العمامة والجلباب التي تمثلان الزي الأزهري، طوابير الصباح.

وأعلن الأزهر الشريف، عن الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد 2023-2024، ومواعيد بداية الدراسة وإجازات نصف العام وآخر العام ومواعيد الامتحانات.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، ليبدأ يوم 15 من ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 30 سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد إجازة نصف العام، لتبدأ من السبت 16 رجب 1445 هجرية، الموافق 27 يناير 2024.

وتنتهي إجازة نصف العام، يوم الخميس 27 رجب 1445 هجرية، الموافق 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الفصل الثاني، يوم السبت 30 رجب 1445 هجرية، الموافق 10 فبراير 2024.

أما بالنسبة لمواعيد امتحانات لصفوف النقل في المعاهد الأزهرية، فهي كالآتي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، يوم 23 ديسمبر 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية، 20 أبريل 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، 20 يوليو.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، يوم 23 ديسمبر 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، يوم 20 أبريل.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، يوم 20 يوليو.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، يوم 30 ديسمبر.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل في المرحلة الثانوية، يوم 28 أبريل 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، يوم 20 يوليو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الأول لصفوف النقل في معاهد القراءات، يوم 28 أبريل 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني، لصفوف النقل بمعاهد القراءات يوم 20 يوليو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم 16 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم 15 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم 7 أغسطس 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادات القراءات، يوم 15 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني، لشهادات القراءات، يوم 7 أغسطس 2024.

- بدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، يوم 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس 2024.

ملحوظات هامة في الامتحانات

- تستمر جميع أعمال الامتحانات السابقة في أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع.

- مراعاة تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التاريخ الميلادي إذا لزم الأمر.

- ينتهي العام الدراسي في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2023-2024.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

- تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية