عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تلاميذ المعاهد الأزهرية يزينون طابور الصباح في بداية العام الدراسي.. صور

بداية الدراسة في
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

توافد تلاميذ المعاهد الأزهرية،  صباح اليوم الأحد، على المعاهد، في بداية العام الدراسي الجديد، 2023-2024، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

منظرهم يفرح.. العمامة تزين طابور الصباح في بداية العام الدراسي للمعاهد الأزهرية

بالحلوى.. استقبال الطلاب الجدد بالمعاهد الأزهرية في الغربية| صور

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

ووقف طلاب المعاهد الأزهرية، طابور الصباح، في أول فعاليات النشاط اليومي المدرسي، وألقى مجموعة منهم الإذاعة المدرسية، بإشراف من أستاذ وشيخ المعهد.

واستقبلت المعاهد الأزهرية، الطلاب بفرحة وبهجة، وتوافد طلاب المعاهد الأزهرية، على طابور الصباح، حيث زينت العمامة والجلباب التي تمثلان الزي الأزهري، طوابير الصباح.

وأعلن الأزهر الشريف، عن الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد 2023-2024، ومواعيد بداية الدراسة وإجازات نصف العام وآخر العام ومواعيد الامتحانات.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، ليبدأ يوم 15 من ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 30 سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد إجازة نصف العام، لتبدأ من السبت 16 رجب 1445 هجرية، الموافق 27 يناير 2024.
وتنتهي إجازة نصف العام، يوم الخميس 27 رجب 1445 هجرية، الموافق 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الفصل الثاني، يوم السبت 30 رجب 1445 هجرية، الموافق 10 فبراير 2024.

أما بالنسبة لمواعيد امتحانات لصفوف النقل في المعاهد الأزهرية، فهي كالآتي:
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، يوم 23 ديسمبر 2023.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية، 20 أبريل 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، 20 يوليو.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، يوم 23 ديسمبر 2023.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، يوم 20 أبريل.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، يوم 20 يوليو.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، يوم 30 ديسمبر.
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل في المرحلة الثانوية، يوم 28 أبريل 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، يوم 20 يوليو 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الأول لصفوف النقل في معاهد القراءات، يوم 28 أبريل 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني، لصفوف النقل بمعاهد القراءات يوم 20 يوليو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم 16 يناير 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم 15 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم 7 أغسطس 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادات القراءات، يوم 15 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني، لشهادات القراءات، يوم 7 أغسطس 2024.
- بدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، يوم 1 يونيو 2024.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس 2024.

ملحوظات هامة في الامتحانات

- تستمر جميع أعمال الامتحانات السابقة في أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع.
- مراعاة تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التاريخ الميلادي إذا لزم الأمر.
- ينتهي العام الدراسي في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2023-2024.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.
- تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية بداية العام الدراسي الخريطة الزمنية الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمدرسة السيدة نفيسة ويشدد على «الحضور والانضباط»

لقاء الحسم| موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

درجات حرارة المياه وصلت لـ 102.. نفوق أكثر من 100 دولفين بسواحل البرازيل

بسبب المهاجرين.. ماسك يتهم ألمانيا بالعدوانية ويسخر من تصرفاتها

تلاميذ يحملون الأعلام بطابور الصباح في أول يوم دراسة بالزاوية الحمراء |شاهد

مفاجأة جديدة.. محامي الأم المتهمة بطبخ ابنها بالشرقية يكشف سبب براءتها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ