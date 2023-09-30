بالحلوى.. استقبال الطلاب الجدد بالمعاهد الأزهرية في الغربية| صور

حرص مسئولو الإدارات بالمدارس والمعاهد التابعتين لمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية اليوم على استقبال كافة الطلاب والطالبات الجدد في مراحل سن رياض الأطفال بتوزيع الحلوى والبالونات وإهدائهم تاج أزهري أثناء فعاليات طابور الصباح المدرسي فرحا ببداية العام الدراسي الجديد لسنة 2023م _2024 م.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حضر صباح اليوم السبت ظ الطابور الصباحي بمدرستي طنطا الفنية النسيجية العسكرية إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بمدرسة محمد فريد، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد، 2023، حيث شارك المحافظ الطلاب الطابور المدرسي وتحية العلم، مشجعا إياهم على تحية العلم باعتباره رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.

وانتظم الطلاب في أرض الطابور في الصفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، وحمل الطلاب أعلام مصر في أيديهم والتزامو بالزي المدرسي الموحد.

وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتم تخطيط أرض الطابور لتنظيم وقوف الطلاب في أرض الطابور.

كما حرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم معهم للمدارس لمعرفة أماكنهم في الفصول.

وخلال تفقده المدرسة التقى المحافظ بمجموعة من الطلاب، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في كافة النشاطات التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري.

وأختتم المحافظ جولته بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة محمد فريد الإعدادية بطنطا وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وان العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في أولى أيام العام الدراسي الحالي وأن محيط المدارس جميعها شهدت أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديريات كافة الاستعدادات الأزمة، لاستقبال الطلاب.

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