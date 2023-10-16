أقلها 66 جنيها.. مصاريف المعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد 2023-2024

دائما ما تكون مصاريف المعاهد الأزهرية، كل عام موضع اهتمام واحترام، بسبب تخفيف الأزهر الشريف، على أولياء الأمور في مصاريف المعاهد الأزهرية والتي تكاد تكون بضع جنيهات عن الطالب الواحد في العام الدراسي.

مصاريف المعاهد الأزهرية

وكالعادة كل عام، تأتي مصاريف المعاهد الأزهرية، خفيفة على أولياء الأمور، مقارنة بباقي المصاريف في المؤسسات التعليمية الأخرى في الدولة.

وأعلن الأزهر الشريف، عن مصاريف المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024، والذي يبدأ بعد أيام.

ونستعرض في هذا التقرير مصاريف المعاهد الأزهرية النموذجبة والعادية والخاصة.

مصاريف المعاهد العادية

- مرحلة رياض الأطفال: 66.85 جنيه.

- المرحلة الابتدائية: 67.35 جنيه.

المرحلة الإعدادية: 77.35 جنيه.

مصاريف المعاهد الأزهرية

المرحلة الثانوية: 90.35 جنيه.

مصاريف المعاهد النموذجية واللغات

- مرحلة رياض الأطفال: 171. 85 جنيه للمعاهد النموذجية و821.35 جنيه للمعاهد اللغات

- المرحلة الإبتدائية: 172.35 جنيه للمعاهد النموذجية، و822.35 جنيه للمعاهد اللغات

- المرحلة الإعدادية: 206.35 جنيه للمعاهد النموذجية

- المرحلة الثانوية: 232.34 جنيه للمعاهد النموذجية

مصاريف المعاهد الأزهرية الخاصة

وأوضح الأزهر الشريف، أنه يتم تحصيل 200 جنيه كمصاريف تأسيس من الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية بالمعاهد النموذجية وبداية صفوف المرحلة التمهيدية والابتدائية بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر بأي مرحلة بالمعاهد النموذجية واللغات.

كما يتم تحصيل 42 جنيها رسوم إدارية للمكاتبات البريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة لإيرادات الدولة، ويصرف منه مقابل مصروفات بريدية لإنذارات الطالب خصما على موازنة الأزهر.

وتعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات في المصروفات معاملة المرحلة الإعدادية، أما مرحلتا العالية والتخصص فيتم معاملتهما معاملة المرحلة الثانوية.

كما تعامل المعاهد الخاصة في المصروفات بمعاملة المعاهد النموذجية في كافة بنود المصروفات والخدمات، ويتحمل ولي الأمر ثمن كتب اللغات بقسم اللغات.

عقوبات داخل المعاهد الأزهرية

نشر الأزهر الشريف، مجموعة من المخالفات والعقوبات المقررة لها، داخل قطاع المعاهد الأزهرية، والتي لو ارتكبها الطالب يتعرض للعقوبة المشار إليها.

وأوضح الأزهر الشريف، إن تأخر الطالب عن طابور الصباح بدون عذر مقبول، يستوجب التنبيه عليه بالإلتزام وحرمانه من دخول المعهد يوما دراسيا واحدا وإخطار ولي الأمر.

وأضاف، أن عدم حضور الحصص المقررة بدون عذر، يستوجب التنبيه على الطالب وتسجيله غياب عن الحصة الواحدة، وتسجيل المخالفة في السجل الخاص به ومعالجة المخالفة مع الطالب من قبل الأخصائي، وإذا تكرر الأمر يحرم من دخول المعهد من يوم إلى ثلاثة ويخطر ولي الأمر.

أما تجاوز مدة الغياب المحددة، فتستوجب اتخاذ الإجراءات المقررة في المادة 73 من هذه اللائحة، وعدم قيام الطالب بأداء الواجبات أو عدم الإلتزام بالزي يستوجب تسجيل المخالفة في السجل الخاص به ومعالجة المخالفة معه من قبل الأخصائي وحرمانه من النشاط الرياضي وإخطار ولي الأمر.

وأشار الأزهر الشريف، إلى أن مخالفة الهروب من المعهد، تستوجب تسجيل المخالفة على الطالب ومعالجتها معه من قبل الأخصائي الاجتماعي، وفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.

أما مخالفة التخريب في أثاث المعهد، فتسجل المخالفة على الطالب وتعالج معه، ويستدعى ولي الأمر ويتعهد كتابيا على إصلاح التلفيات، ويفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما.

وإذا اصطحب الطالب أجهزة أو أدوات، بما يخالف التعليمات، فيتم التنبيه عليه بعدم التكرار والتحفظ على الأجهزة وتسليمها إلى ولي الأمر، وتسجل المخالفة على الطالب وتعالج معه، ويفصل من يوم إلى خمسة أيام.

المعاهد الأزهرية

وإذا ارتكب الطالب سلوك يعرقل العملية التعليمية، فتسجل المخالفة على الطالب ويعالجها معه الأخصائي الاجتماعي، ويفصل من يوم إلى خمسة عشر يوما ويخطر ولي الأمر.

المعاهد الأزهرية المعتمدة

وقالت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إننا سعداء بالطفرة الحاصلة في التعليم الأزهري، وجامعة الأزهر، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بتوفيق من الله عز وجل، ودعم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد و قيادات التعليم الأزهري وجامعة الأزهر.

وأوضحت الدكتورة راجية طه، أنه تم اعتماد ١٣٠١ معهد أزهري، منها ٢٧١ خلال العام الماضي، و ٣١ كلية منهم ٢١ كلية شرعية و ١٠ كليات عملية من كليات جامعة الأزهر، و ٤٨ برنامجا جديدا، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وتكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة.

وأوضحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة أنه سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.