شروط التقديم الورقي في المعاهد الأزهرية.. لو ما اتقبلتش قدامك فرصة أخيرة

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن ضوابط وآليات وأماكن التقديم الورقي لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني.

التقديم الورقي في المعاهد الأزهرية

وأوضحت منطقة الإسكندرية الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية، قررت تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق 11/9/2023م حتى الخميس الموافق 14/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

وأهابت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية، وهي كالتالي:

- صورة مطبوعة من التنسيق الإلكتروني برفض الطفل والتي بها الرغبات.

- شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها.

المعاهد الأزهرية

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

- الولاية التعليمية – في الحالات التي تستدعي ولاية تعليمية – وصورة منها.

عناوين الإدارات التعليمية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

إدارة المنتزه التعليمية الأزهرية: 12 شارع محمد مقلد – متفرع من شارع جمال عبد الناصر – بالقرب من خليل حمادة بسيدي بشر.

إدارة شرق التعليمية الأزهرية: بمعهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي - شارع أديب معاذ – السيوف.

إدارة وسط التعليمية الأزهرية: 6 شارع الطوخي - خلف بنك مصر في شارع ايزيس براغب.

إدارة العامرية التعليمية الأزهرية: بمعهد بنين فاطمة الزهراء الإعدادي- مزلقان كنج مريوط.

إدارة غرب الورديان التعليمية الأزهرية: بمعهد بنين الورديان الإعدادي الثانوي- شارع الجلاء بجوار مستوصف نور الحق.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، قد حدد مجموعة من الضوابط للقبول في العام الدراسي 2023/2024م هي:

- أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا).

- أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).