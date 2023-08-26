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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد إعلان نتيجة التنسيق .. الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، للمتقدمين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، على بوابة الأزهر الإلكترونية.

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني للأزهر، ويمكن الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة النتيجة من هنا

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024، وهي كالتالي:

فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية

رئيس المعاهد الأزهرية: تكريم طلابنا من البريد دليل على تكامل المؤسسات

إجراء المقابلة الشخصية.

عدد 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.

صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

نسخة من البطاقة الشخصية للأب والأم .

المعاهد الأزهرية

تقديم نسخة واضحة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي.

تقديم الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.

تقديم أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا.

شروط التقديم في الأزهر

يجب أن يتراوح عمر الطالب المتقدم إلى الصف الأول الابتدائي الأزهري ما بين 6 سنوات إلى 9 سنوات، وهناك إمكانية لقبول الطلاب بمعدل عمري أقل من 6 سنوات بحد أقصى يقدر بحوالي 6 أشهر، وذلك في حالة وجود أماكن متوافرة في المعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، وهذا الشرط استثنائي.

المربع السكني: ويشترط أن يكون عنوان إقامة الطالب المتقدم المتواجد بشهادة الميلاد قريبا من المربع السكني الخاص بالمعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، فهذا الشرط أساسي لقبول الطلب أو رفضه من الأساس.
 

الازهر الشريف التنسيق بوابة الأزهر الأوراق المطلوبة المعاهد الأزهرية

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