نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.. رابط سريع

بعد اعتمادها رسميا من الأزهر الشريف، زاد البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، والذي انتظرها الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، والذي اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، وأعلنها للقسمين ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، للقسم العلمي 67.63 %، وبلغت نسبة النجاح العامة 70.36%.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

بدوره، تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ووجه وكيل الأزهر الشريف، بإتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، من على بوابة الأزهر الإلكترونية، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور من أجل الحصول على النتيجة.

وأوضح الأزهر الشريف، أن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجي مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ اعلان النتيجة

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

تنسيق الأزهر 2023

وفتحت بوابة الحكومة المصرية، موقع تنسيق الأزهر 2023، لتمكين طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول، من تسجيل الرغبات للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر.

ووافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق الأزهر 2023، وتسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من اليوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023م.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن تنسيق الأزهر 2023 مفتوح الآن أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.