لو معدي الـ 21 سنة.. طريقة الحصول على معاش الأب المتوفى

سمح قانون المعاشات إمكانية تقاضي معاش الأب المتوفي للأبناء والأرملة وفق شروط معينة مع ضرورة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لاستحقاق معاش الأب المتوفى.

إجراءات للحصول على معاش الأب المتوفى

ووفق للتأمينات الاجتماعية فإن هناك طريقة معينة من أجل توزيع معاش الأب المتوفي بين المستحقين وصرفه ففى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

كيفية حصول الابن على معاش الأب المتوفي

ويمكن للابن وفق التأمينات الاجتماعية الحصول علي معاش الأب المتوفي حيث يشترط لاستحقاق الأبن ألا يكون قد بلغ سن الـ21 سنة ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب في أحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس في حال توافر الشروط الآتية:

- ألا يعمل في أي عمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن الـ26 سنة

الحاصل على مؤهل نهائي لا يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى وجدت بشأنه الشروط التالية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون بلغ سن الـ26 سنة بالنسبة للحاصلين على مؤهل عال الليسانس أو البكالوريوس وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- في حالة العجز عن التكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب المتوفى

- وتضمن المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأب المتوفي شهادة وفاة الأب أو مستخرج رسمي منها.

- كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- تقديم صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

- كما يلزم تقديم فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.

- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

استحقاق معاش الأب المتوفي

ويسمح قانون المعاشات لبعض الفئات إمكانية تقاضي معاش الأب المتوفي والتي تتضمن مايلي :-

- يمكن للأبناء تقاضي معاش والدهم المتوفي

- يمكن الأرملة تقاضي معاش المتوفي

- البنات والوالدان

- الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق منذ تاريخ وفاة المؤمن عليه.