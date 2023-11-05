أفضل 100.. جامعة القاهرة تحقق إنجازات جديدة في التصنيفات الدولية

قفزت جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في التصنيفات الدولية للجامعات على مستوى العالم، حيث حققت نجاحات كبيرة جعلتها تتصدر قوائم أفضل الجامعات المصرية، بل وأصبحت صاحبة ريادة إقليمية بالتصنيفات العالمية وتزيد من ترتيبها العالمي.

تصنيفات جامعة القاهرة

وتستمر سلسلة نجاحات جامعة القاهرة وإنجازاتها وتميزها على جميع المستويات، في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والذي تولى رئاسة الجامعة منذ عام 2017.

ويؤكد الخشت بكثرة في حديثه السعي المستمر إلى التقدم في التصنيفات الدولية والمؤشرات الدولية، ويتم ذلك من خلال النهوض بحركة البحث العلمي داخل الجامعة، بالإضافة إلى المشروعات الإنشائية الكبرى، والتعاون الدولي، ومنظومة العملية التعليمية، والمساهمة في المشروعات التنموية والمبادرات.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي، وحافظت على تقدمها مائة مركز والتواجد في الفئة بين 301-400 جامعة عالمية من بين 30 ألف جامعة حول العالم، لتكمل حلقة جديدة من سلسة نجاحات الجامعة خلال الأعوام الأخيرة بالتقدم الكبير ضمن الجامعات العالمية المرموقة.

وتتقدم جامعة القاهرة على أقرب جامعة مصرية لها بمائتي مركز دفعة واحدة؛ حيث تأتي بعدها ثلاث جامعات مصرية في الفئة من 601 إلى 700.

تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023

حققت جامعة القاهرة إنجازا جديدا بالتصنيفات العالمية للتخصصات بالدخول ضمن أفضل 300-400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2023، وهو غير التصنيف العام لشنغهاي الذي تقدمت فيه القاهرة أيضاً مائة مركز، بالإضافة إلى تحقيق نسب تقدم كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، تحت مظلة منظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور محمد الخشت، بأن ترتيب جامعة القاهرة طبقا للمعايير المحددة التي يستخدمها المصنف الصيني (شنغهاي) في تصنيف الموضوعات والتخصصات العلمية أصبح فى الفئة من (301 إلى 400) عالميا بتقدم 20% عن السنوات السابقة.

وقال إنه بذلك تصبح جامعة القاهرة ضمن أول 1.1% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر لعام 2023، متقدمة عن أقرب جامعة مصرية لها بحوالي ثلاثمائة مركز، حيث تقع أقرب الجامعات المصرية في الفئة (601-700)، بينما جامعة القاهرة في الفئة (301 إلى 400) من بين ثلاثمائة ألف جامعة على مستوى العالم.

وأضاف الخشت، أن نجاح جامعة القاهرة في التقدم العام تبعه أيضا تقدم كبير على مستوى التخصصات العلمية، حيث جاء عدد من التخصصات ضمن أفضل 100 تخصص في العالم وهي: علوم وتكنولوجيا الأغذية والعلوم الزراعية وجاءت في المرتبة 51-75 عالميا والأولى مصريا، والصيدلة وعلوم الأدوية وجاءت في المرتبة 76-100 عالميا والأولى مصريا، وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية عام 2023 في المجموع العام لـ 13 تخصصا متنوعا، بالإضافة إلى 4 قطاعات علمية رئيسية.

وأوضح أن هناك عددا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 150 علي مستوى العالم وهي تخصصات: علوم الرياضيات والعلوم البيطرية وجاءت في الفئة من 101-150 عالميا والأولى مصريا، فيما جاءت أدوات العلوم والتكنولوجيا في الفئة من 151-200 على مستوى العالم والأولى مصريا.

وأشارت إلى أن عددًا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 300 على مستوى العالم، وهي الصحة العامة، وطب الأسنان وعلوم الفم، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية، والتي جاءت متفردة الظهور بين الجامعات المصرية.

