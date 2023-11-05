أستاذ علوم سياسية: إذا لم يتم احتواء القضية الفلسطينية ستؤثر على استقرار المنطقة بأكملها

كشف الدكتور أكرم بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، عن كيف يمكن حل القضية الفلسطينية بشكل سريع .

وقال الدكتور أكرم بدر الدين، خلال تصريح لصدى البلد ، إن حل هذه الأزمة هو وقف حالة العنف الشديدة والعنف المضاد ، ولا بد من وجود حل يتمثل فى السلام العادل و يتمثل فى إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة المشكلة أن الأمور قد لا تقتصر فقط على اطرافها المبشرين (إسرائيل والفلسطينيين ) .

وأضاف أن التخوف إذا لم يتم احتوائها أن تحدث تداعيات بمعنى انها تؤثر على الاقليم و تنجرف فيها اطراف اقليمية اخرى و بينما يحدث تدعية دولية خاصة نحن الآن في إطار نظام دولي جديد في دورة تشكل والتكوين لا يعتمد على الوحدات بينما يعتمد على تعددية اخطاءهم وبالتالي قد تشعر بعض الأخطاء الدولية الأخرى في مرحلة معينة أن هناك تهديدا لمصالحها وهنا الخطورة .

وأكد “ بدر الدين ” ، أن القضية هي قضية ليست فقط بين طرفين أو دولتين وإنما إذا لم يتم احتوائها ستؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله وربما يكون لها ايضا تداعياتها على العالم .