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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الغد يقترح إنشاء جهة مسئولة عن تعظيم ثقافة الانتاج

اجتماع لجنة التنمية
اجتماع لجنة التنمية البشرية بحزب الغد

عقدت لجنة التنمية البشرية بحزب الغد اجتماعها الشهرى امس بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

واقترحت لجنة التنمية البشرية بالغد إنشاء جهة رسمية عليا تتبع رئيس الجمهورية  تعمل كمظلة مسؤولة عن تعظيم ثقافة الانتاج وتهدف هذه الجهة   تحجيم الفجوه بين النمو الاقتصادي و الاستثمار البشرى  وتكون مسؤولة عن بناء قواعد إنتاجية و توطينها لزياده معدلات التشغيل  وتعزيز القدرات الإبداعية و الممارسات المهارية  و التشجيع  على خلق المساحة اللازمة  لصياغة الإمكانيات البشرية و تكوين نوعيات فاعلو من الشباب المنتج  و الدفع بها لميدان الإنتاج.

كما اقترحت  اللجنة أن يلحق بهذه الجهة  أكاديميه  للمعرفة و التدريب و الإعداد للتأهيل النوعى المتخصص فى هندسه العقول عن طريق  الإنماء المحترف و المنظم و المنهجى لتنميه الفكر الاستراتيجي و التخطيط التنفيذى دعما للتغيير المطلوب فى سلوكيات الأداء  ولتبنى البعد العلمى الابداعى .

حضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة التنمية البشرية بحزب الغد، يرأس اللجنة الدكتور طارق عبد الحى نائب رئيس حزب الغد للتنمية البشرية وتحليل النظم.

لجنة التنمية البشرية حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد النمو الاقتصادي

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