محافظ قنا يشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لبرامج "المرأة تقود في المحافظات"

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية إن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لبرامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والتي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الداودي أن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، الذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة والاستثمار في تدريبها، من خلال تصميم البرامج لتحفيز مهارات القيادة والإدارة الحديثة لتتبوأ المرأة مكانتها التي تستحقها.



وثمن جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية؛ لتوحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.