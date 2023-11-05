عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، أن مصر ما زالت تلعب دورا محوريا في حل الأزمة الفلسطينية، بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أحمد فؤاد أباظة، إلى أن مشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع وزارء خارجية الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان، تمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، في ضوء جهود الدبلوماسية المصرية للحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن كلمة السفير سامح شكري، أشارت إلى جهود مصر من ناحية، وكذلك التأكيد على ضرورة وقف التصعيد من ناحية أخرى، وكذلك التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أباظة: جهود مصر كانت ولا زالت ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأشاد النائب بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح الممارسات الإسرائيلية من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، قائلا: للأسف الشديد ما زال هناك قصور واضح من المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن المجتمع الدولي ما زال يكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلا: ففي الوقت الذي يبرر للكيان الإسرائيلي الجرائم الإنسانية في استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، يرفض في الوقت نفسه دخول المساعدات للأهالي المنكوبين في قطاع غزة.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأزمة الفلسطينية قطاع غزة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس

رد ساخر من روسيا علي استخدام شبيه لـ بوتين

داخلية غزة: ظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

ماسكين إيدي ومش هيسبوني أبدا.. رسالة حزينة من ضحية حريق شقة الطالبية

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ