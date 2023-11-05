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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العربي: الاستثمار بين مصر واليابان تضاعف أكثر من مرة خلال 10 سنوات

تعاون مصري ياباني
تعاون مصري ياباني

صرح المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، بأنه اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال اليابانيين والمصريين هو أمر ضروري للغاية، لما له من نتائج كبيرة على مستوى الاستثمار وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمار بين مصر واليابان تضاعف أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة. 

يأتي ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال الياباني المصري بالتعاون السفارة المصرية فى اليابان والمكتب التجاري فى طوكيو وذلك ضمن الفعاليات المستمرة للترويج للاستثمار.

وحضر 87 رجل أعمال يابانى يمثلون الشركات اليابانية أعضاء الجانب اليابانى فى المجلس بالإضافة إلى الشركات اليابانية الراغبة فى بحث واستكشاف الفرص الاستثمارية فى مصر ، وبمشاركة الوفد المصري المكون من 15 رجل أعمال أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني وأعضاء السفارة المصرية فى اليابان ومكتب التمثيل التجاري وممثلى الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف العربي أن المنتدى إستعرض التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار وبيئة الاستثمار التنظيمية والتشريعية وتطورات البنية الأساسية لدعم اللوجستيات اللازمة لتدفق الاستثمارات، والقطاعات ذات الأولوية فى العمل المشترك مع الجانب اليابانى.

ونوه بأن المجلس قام بتشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين المصاحبين لـ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى رحلة الترويجية إلى اليابان والتى بدأت يوم الإثنين واستمرت فعالياتها حتى يوم أمس الأول، الجمعة. 

وأكد أن تشكيل الوفد القطاعات الهامه للإستثمارات المشتركه المصريه اليابانيه مثل قطاعات الأجهزه المنزليه والإلكترونيات ممثلة فى مجموعة شركات العربي ، صناعة السيارات ممثلة فى شركة سوزوكى والصناعات المغذيه للسيارات ممثلة فى شركة سوميتومو مصر ، الصناعات الدوائية والقطاع الطبى ممثلة فى شركة أوتسوكا مصر ، قطاعات الإنشاءات والتوسع العمرانى ممثلة فى مجموعة ريدكون ، قطاعات صناعة الملابس والملابس الجاهزه ممثلة فى مجموعة EGO عوف والقطاع الزراعى ممثلا فى شركة مودرن فارمز ، الصناعات الغذائيه ممثلة فى شركة اليابان لحلول الغذاء وشركة النيل للأغذيه

الجدير بالذكر أن فعاليات المنتدى قد تضمنت الكلمة الرئيسية لرئيس الهيئة العامة للإستثمار بمشاركة السفير محمد أبو بكر السفير المصرى فى اليابان والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصرى فى المجلس  جون كاروبى رئيس الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال وبمشاركة وفد رجال الأعمال أعضاء المجلس المشاركين فى فعاليات الرحلة الترويجية.
 

مجلس الاعمال المصري الياباني التبادل الاقتصادي الاستثمار طوكيو التجارة

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