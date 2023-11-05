تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات وبدء استخراج تصاريح الدفن المميكنة بالشرقية

اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قامت الفرق الطبية بمكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم ببدء تفعيل العمل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلاً من الورقي للمرة الأولى بالمحافظة، هذا بجانب تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.

اضاف الدكتور هشام مسعود بأن مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية قامت منذ صباح اليوم الأحد وحتى الآن بتسجيل ١٣١ مولود جديد ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات، هذا بالإضافة إلى استخراج عدد من تصاريح الدفن المميكنة بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمه للمعرفة والابتكار، بما يساهم في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة"، وبعد تفعيل أيضاً ميكنة الطعوم الروتينية بمحافظة الشرقية، وذلك بجميع مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، وعلى مستوي الجمهورية، لتحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتي تهدف إلي رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية، مؤكداً أن الدولة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.