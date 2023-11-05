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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كالياري يفوز على جنوى 2ـ1 في الدوري الإيطالي

صدى البلد

حقق كالياري فوزا صعبا وثمينا على ضيفه جنوى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/على ملعب سردينيا أرينا في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي كالياري كل من نيكولاس فيولا في الدقيقة 48 وجابرييل زابا بالدقيقة 69، بينما أحرز ألبرت جودمنسن هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 51.

ورفع الفوز رصيد كالياري إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة وبفارق خمس نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل من إنتر.

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