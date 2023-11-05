اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

انطلق اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم؛ لإصدار عدد من القرارات العاجلة في مختلف المجالات بشأن النادي.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “مصدر من داخل اجتماع مجلس الزمالك: تزايد المطالب بـ رحيل أوسوريو والاتفاق معه على فسخ العقد بالتراضي”.

وتلقي الزمالك، الهزيمة الثانية علي التوالي؛ بالخسارة من فريق زد 1-2، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة؛ ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.