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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: القمة العربية المقبلة ستركز على قرارات هامة

صدى البلد

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أنه سيتم عقد قمة عربية طارئة في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر لمناقشة التطورات في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن القمة ستركز على قرارات هامة، مثل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح المفكر الإستراتيجي أن الهدف من القمة هو زيادة الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي، وخلق تحالف دولي لدعم هذا الهدف.

 وأكد ضرورة إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية للتصدي للتطورات في المنطقة.

إدخال المساعدات الإنسانية اعادة اعمار غزة الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير المملكة العربية السعودية عزة مصطفي

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