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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح ورشة عمل المؤتمر الدولي 38 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال

صدى البلد

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، ورشة العمل التي تقام علي هامش المؤتمر الدولي ال 38 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال برئاسة الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة الأطفال رئيس المؤتمر، وبالتعاون مع الجمعية العربية لجراحة الأطفال برئاسة الدكتور عصام الحلبي، رئيس مجلس الإدارة، والذي سوف يعقد على في  6و 7و8 نوفمبر الجاري 2023م

وقال  الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين بالقاهرة سابقًا رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال رئيس المؤتمر، إن ورشة العمل تضمنت إجراء عمليات جراحية بالمنظار الجراحي قام بها خبراء عالميون من داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن ورشة العمل تمت في حضور كوكبة من العلماء من مختلف أنحاء العالم تضمنت مشاركات من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا  والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح سليمان أن ورشة العمل تضمنت بثًّا مباشرًا من غرفة العمليات الجراحية بمستشفي الحسين الجامعي إلى مبنى المدرجات بالمستشفى؛ ليتمكن الحضور من متابعة إجراء العمليات بشكل مباشر والتحدث مع طاقم الأطباء خلال إجراء العمليات؛ بهدف صقل الخبرات والتأكيد على التعليم الطبي المستمر.

ووجه سليمان الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وسكرتير الجمعية، والدكتور عبد المنعم شمس، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين بالقاهرة، وإلى الدكتور أحمد عبد الجليل،  مدير عام مستشفى الحسين الجامعي؛ لدعمهم الكبير في تنظيم ورشة العمل التدريبية.

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