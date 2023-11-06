حسين هريدي: العامل الحاسم فى حرب غزة هو صمود المقاومة ومدري قدراتها على إلحاق خسائر بقوات الإحتلال

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بالنسبة لموضوع حل الدولتين، فهو موضوع معقد للغاية، معقبا: “حاليا الأولوية القصوي هي وقف اطلاق النار”.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي”، أنه فى عام 2024 هو عام إنتخابات رئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال من درس السياسة الأمريكية يعلم ويدرك تماما أنه خلال عام الإنتخابات الرئاسية، فإن الرئاسة الأمريكية لا يكون مشغول جدا بالسياسة الخارجية، إلا اذا كان الجيش الأمريكي منخرط بقواته فى العمليات العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.

وتابع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: “لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية حتي إذا كان لديها الرغبة والإرادة السياسية للعمل على تنفيذ حل الدولتين”، لافتا إلى أن العامل الحاسم فى حرب غزة هو صمود المقاومة ومدري قدراتها على إلحاق خسائر بقوات الإحتلال.