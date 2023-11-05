دمياط .. حملات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أطلق قطاع الثقافة بمديريه الاوقاف بدمياط، ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع و توعية اسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم ، كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة و أهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب .

واستمرت مديرية الاوقاف فى عقد ندوات للتوعية بذلك ، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات اعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الايجابية والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنميةوالبناء.

يانى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل ، و توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية.