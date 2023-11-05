عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. حملات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

مساجد دمياط
مساجد دمياط

أطلق قطاع الثقافة بمديريه الاوقاف بدمياط، ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع و توعية اسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم ، كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة و أهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة،  وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب .

واستمرت مديرية الاوقاف فى عقد ندوات للتوعية بذلك ، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات اعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الايجابية والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنميةوالبناء.

يانى ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل ، و توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

رئيس جامعة دمياط يشهد افتتاح الورش التدريبية لبنك المعرفة المصري

 

دمياط الانتماء وحب الوطن الانتخابات الرئاسية الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التربية والتعليم الايجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

حملة للفحص الشامل للبلهارسيا والطفيليات المعوية في دمياط

الأزهر والأوقاف يبدآن سلسلة من الندوات لحث المواطنين والشباب بالمشاركة الفعالة بالانتخابات الرئاسية

تموين دمياط: تحرر 1461 محضرا خلال الحملات المنفذة في أكتوبر

الكشف على 1151 مواطنا بالمجان في دمياط

بالمجان.. عيادات متنقلة والكشف على 1926 مواطنا بدمياط

137 ألف سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة في دمياط

أبناء دمياط يخوضون تدريبات مكثفة بمعهد البحر الأحمر لليخوت

ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: جهود إغاثة غزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مازلت لديها مخططات لتهجير الفلسطينيين ونتينياهو إلي زوال بعد الحرب

دعاء لمن تعسر عليه النوم .. بـ 9 كلمات أوصى بها خالد بن الوليد

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور

فرج عامر يكشف استعدادات اتحاد جدة للقاء الأهلي بمونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ