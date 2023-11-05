رئيس جامعة دمياط يشهد افتتاح الورش التدريبية لبنك المعرفة المصري

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح ورش العمل التدريبية بعنوان “ استخدام مصادر معلومات بنك المعرفة المصري” لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة، والتي تنظمها المكتبة الرقمية بالجامعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري.

ويحاضر فيها خبراء من بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركاء النجاح من دور النشر والإنتاج العالمية وتستمر الورش التدريبية على مدار يومين 5 و6 نوفمبر 2023.

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التدريبية هو تعريف أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري لهم ومساعدتهم في الحصول على المعلومة بسرعة وسهولة لكى تسهم في التيسير على الباحثين، دون تكبد مشقة السفر والتنقل مع إتاحة كم هائل من المعلومات في جميع التخصصات من مصادر موثوقة وذلك ضمن خطة دفع عملية التنمية المستدامة والمعرفة التخصصية والتواصل للتقدم العلمي بمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، والدكتورة عبير محمد عباس مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة ، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة