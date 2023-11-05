موسم الرياض مش هيقف.. عمرو أديب يفتح النار على مهاجمي بيومي فؤاد

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد من الهجوم على الفنان بيومي فؤاد، مشيرا إلى أن هذا الرجل يتعرض بهجوم شديد بشكل غريب، ويشتم باهله بالسباب.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن :"ايه اللي انتو بتعملوا مع بيومي فؤاد، و لو راح عمل عرض في إسرائيل مكنتوش هتعملوا معاه كده، وعقاب جماعي أسطوري والراجل بيشتم ليل ونهار ، والراجل بيشتغل شغله".

موسم الرياض شغال ومش هيقف

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :" موسم الرياض شغال ومش هيقف، وكل يوم في حفلات جوا وبرا مصر ومحدش بيتكلم ، المشكلة موسم الرياض، وكمان كل الدنيا شغالة اشمعنى موسم الرياض".