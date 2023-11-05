زد يعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع أحمد فتوح

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن قرار زد بسان التعاقد مع احمد فتوح بعد عرضة للبيع .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" زد يعلن عبر يعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع أحمد فتوح بعد إتمام الاتفاق.. "تقديرا لمجلس الزمالك".

‏كدة يبقى فتوح يقترب من بيراميدز ".



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .

وجاء البيان كالتالي إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي , مصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة .



.قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.



وتوجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.