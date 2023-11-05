عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع أحمد فتوح

صدى البلد

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن قرار زد بسان التعاقد مع احمد فتوح بعد عرضة للبيع .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" زد يعلن عبر يعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع أحمد فتوح بعد إتمام الاتفاق.. "تقديرا لمجلس الزمالك".

‏كدة يبقى فتوح يقترب من بيراميدز ".


أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .
وجاء البيان كالتالي  إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب
وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين  أحمد فتوح ومحمد صبحي , مصطفى الزناري  ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة .


.قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.


وتوجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي  وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام  وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد حاملة الطائرات أيزنهاور.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: جهود إغاثة غزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مازلت لديها مخططات لتهجير الفلسطينيين ونتينياهو إلي زوال بعد الحرب

دعاء لمن تعسر عليه النوم .. بـ 9 كلمات أوصى بها خالد بن الوليد

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ