أمير هشام: الأهلي يوقع غرامة 100 ألف جنيه على أفشة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، على هامش المران الجماعي.

وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "بيبو أكد للاعب أنه يقدر رغبته في المشاركة، ولكنه سيتم تطبيق اللائحة عليه، حيث وصلت الغرامة إلى 100 ألف جنيه".

وكان أفشة قد اعترض على استبداله، في أثناء مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن مسابقة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلي المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا؛ من أجل الفوز بها، لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضي.