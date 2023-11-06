أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مازلت لديها مخططات لتهجير الفلسطينيين ونتينياهو إلي زوال بعد الحرب

حل الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

إلى زوال .. سياسي يكشف مصير نيتنياهو بعد الاعتداء على غزة

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، مؤكدا:" نتنياهو إنتهي للإبد بسبب جرائم الحرب في غزة وفشله يوم 7 اكتوبر أمام المقاومة.

وتابع خلال حواره ع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اذا انتهت الحرب بعدها مباشرة لن يستمر نيتنياهو في منصبه ليوم واحد لقد تورط وسقط بعد فشله في مواجهة حماس.

ونوه إلي أن إسرائيل هدفها الانتقام وجرائم حرب وإبادة جماعية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الانتقام فقط.

أستاذ علوم سياسية: العمل العسكري الإسرائيلي تحول لعمل وحشي وإجرامي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الموقف المصري، يعد من أبرز المواقف الدولية وأكثرها تأثيرا على الأرض في القضية الفلسطينية والأزمة الأخيرة والحرب على غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يري هذا جليا ويقدر موقف مصر.

أضاف "كمال"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل هدفها الانتقام وجرائم حرب وإبادة جماعية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الانتقام فقط.

وأشار إلى العمل العسكري الإسرائيلي تحول إلى عمل وحشي وإجرامي، لافتا إلى أن مصر طالبت بهدنة إنسانية لعبور شاحنات المساعدات الإغاثة.

أكاديمي يكشف هدف إسرائيل من العدوان المستمر علي غزة

كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، هدف إسرائيل من العدوان علي غزة، مؤكدا أن إسرائيل تريد القضاء على حماس بهدف خيالي لها فقط، مؤكدا أن إسرائيل تقصف غزة منذ شهر ماذا حققت إلا قتل الأطفال والنساء والشيوخ ولم تقتل من حركة حماس أو يتم القبض على قياداتها.

كما أكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، أن الدولة المصرية أكدت أهمية الحل السلمي للأزمة، لافتا إلى أنها دعت لقمة إقليمية دولية للوصول إلى حلول لوقف الحرب وإطلاق النار، والآن الغرب يتحدثون عن حل الدولتين بعد أن كانوا يرفضون ذلك تماما.

ونوه بأن المقاومة الفلسطينية مستمرة طالما الاحتلال الإسرائيلي موجود، مشددا على أن فلسطين باتت قضية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك انقسام كبير الآن في الشارع الأمريكي، والشباب الأمريكي يؤيد بقوة القضية الفلسطينية من باب الإنسانية والعقاب الجماعي من دولة الاحتلال ضد غزة.

محلل سياسي: تهجير الفلسطينين من غزة أفكار عبثية تروجها قوات الاحتلال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن تهجير سكان غزة إلى سيناء مجرد أفكار خيالية، مضيفا أن إسرائيل لها هدف إسراتيجي من تهجير سكان غزة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تريد تقليل الكثافة السكانية في الحرب، موضحا أن هناك أهدافا إسرائيلية حقيقة في مسألة تهجير سكان غزة.

وتابع أن هناك أفكارا عبثية بدأت تخرج أيضا منها ما ينادي بنقلهم إلى مدن مثل 6 أكتوبر على أن تستفيد مصر اقتصاديا، مشددا على أن إسرائيل تعمل على تقليل عدد السكان في غزة والضفة الغربية، لافتا إلي أن مصر تؤيد الفلسطينين ولن تسمح بتهجير سكان غزة.