عمر كمال عبدالواحد أهلاوي بشكل رسمي.. إعلامي يكشف التفاصيل

صرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج «+90»، بأن عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاويًا بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على “فيس بوك” “أمير هشام ينفرد عبر بلس 90: عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاويا بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأوضح أن “هناك اتفاق بين الناديين، تم، وينص على انتقال اللاعب في يناير المقبل، حسب رغبة عبد الواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه”.

وأضاف "كل الإجراءات تمت، واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك؛ بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سيوقع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.