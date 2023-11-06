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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتكر نفسه كارلوس.. ميدو يهاجم فتوح ويستشهد بـ زيزو وشيكابالا وعبد الشافي

صدى البلد

انتقد أحمد حسام ميدو، أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بسبب عدم التزامه.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فتوح افتكر نفسه روبرتو كارلوس، في عقليات متستحملش النجومية ولا تستحمل الكلام ده" 


وأضاف: "زيزو عشان عقليته كويسة الفلوس اللي بياخدها مأثرتش فيه بالعكس بيشتغل على نفسه أكتر" 


وواصل: "شيكابالا سنين طويلة مبياخدش مستحقات، مبيتكلمش، اللاعيبة دي نموذج وتستحق إنها تكمل بعد الاعتزال، ومحمد عبد الشافي، هل فتوح أجمد من عبد الشافي؟ فتوح لاعب كورة كويس لكن عبد الشافي لا يُقارن بأحد وكان لاعيب كورة جامد جدا وأجمد من فتوح"

وجاء بيان الزمالك كالتالي 


إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب ، وفي ضوء ماثبت بمذكرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين ، أحمد فتوح ، محمد صبحي ، مصطفى الزناري ، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة

 

فقد قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا .


كما قرر المجلس عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع، و توجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي 

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